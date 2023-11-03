Вашингтон, 3 ноября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Сенат Конгресса Соединённых Штатов Америки впервые в истории назначил на должность начальника штаба Военно-морских сил страны женщину — адмирала Лизу Франкетти. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило агентство Reuters.

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Кроме того, Франкетти стала первой женщиной, вошедшей в состав Объединённого комитета начальников штабов. Отмечается, что её кандидатуру поддержали 95 сенаторов, лишь один выступил против.

Также кадровые изменения произошли и в Военно-воздушных силах США. Пост начальника штаба ВВС занял генерал Дэвид Элвин.

Ранее Лиза Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединённого штаба с 2020 по 2022 год и командующего Шестым флотом США с 2018 по 2020 год.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября американский конгрессмен Кори Миллс поздравил Военно-морской флот США с 248-й годовщиной со дня основания, опубликовав в социальной сетиоткрытку с изображением российского крейсера «Пётр Великий». Позднее он удалил фотографию, оставив только поздравительный текст.