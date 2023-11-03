Вашингтон, 3 ноября, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Положение Украины в конфликте стало ещё более плачевным, что можно заметить по освещению украинского конфликта в американских СМИ, заявил экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — сказал он на митинге сторонников в Техасе 2 ноября, отметив, что СМИ, распространяющие ложную информацию, таким же образом пытались замалчивать вывод американских войск из Афганистана.

Ранее The Guardian сообщило, что влияние Дональда Трампа на членов американского конгресса может заставить Киев оказаться в катастрофическом положении. По мнению британского издания, идеология экс-президента «Америка прежде всего» набирает популярность в Республиканской партии, что приводит к росту числа её сторонников, выступающих против поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский предпринимать Илон Маск согласился с высказываем бизнесмена Дэвида Сакса о невозможности победы Украины в вооружённом конфликте с Россией. Также он согласился с мнением Сакса о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не готов признать реальные шансы ВСУ и начать мирные переговоры.