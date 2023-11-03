Москва, 3 ноября, 2023, 04:50 — ИА Регнум. МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина направит в Египет два самолета Ил-76 с 28 тоннами гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

МЧС России Спецрейс Ил-76

Далее груз передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, сотрудники которого доставят помощь в палестинский анклав.

«Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа», — говорится в сообщении.

В составе груза находятся лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами погрузки помощи на Ил-76.

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В октябре МЧС России направило в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения Газы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября генсек ООН Антониу Гутерришпризвал срочно прекратить боевые действия и освободить заложников в секторе Газа. Гутерриш также добавил, что необходимо обеспечить постоянное поступление гуманитарной помощи в анклав.

28 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини назвал ситуацию в секторе Газа »адом на земле». 29 октября стало известно, что тысячи человек проникли в распределительные центры и продовольственные склады БАПОР, забрав муку и предметы первой необходимости.

На этих объектах агентство хранит гуманитарную помощь, которая прибывает в Египет. Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что случившееся говорит о крахе гражданского порядка в анклаве на фоне боевых действий в регионе.