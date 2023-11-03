На Украине допустили возможность демобилизации
Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы
Киев, 3 ноября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Проведение демобилизации на Украине допустимо в случае создания соответствующей правовой базы, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью киевскому изданию «Лига. нет».
По его мнению, демобилизация необходима, поскольку военнослужащие должны отдыхать. Глава СНБО предположил, что военное руководство страны может выдвинуть соответствующую инициативу для утверждения конкретных нормативно-правовых актов.
Данилов также напомнил, что для демобилизации требуется приказ верховного главнокомандующего Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что для подготовки украинской армии потребуется пять-шесть лет. Он отметил, что у ВСУ больше не осталось резервов, а все подготовленные военнослужащие или ранены, или погибли.
Эксперт уточнил, что Украине приходится пополнять свою армию мужчинами, которые никогда не держали в руках оружие и не знают, как воевать. 1 ноября в журнале Economist вышла статья, в которой приводилось интервью с главнокомандующим Валерием Залужным.
Он рассказал, что украинский конфликт зашёл в тупик, из-за чего у Вооружённых сил Украины не получается добиться поставленных задач. При этом ещё в начале октября бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев приказал Залужному молчать после жалоб на проблемы в ВСУ.