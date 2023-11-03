Киев, 3 ноября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Проведение демобилизации на Украине допустимо в случае создания соответствующей правовой базы, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью киевскому изданию «Лига. нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По его мнению, демобилизация необходима, поскольку военнослужащие должны отдыхать. Глава СНБО предположил, что военное руководство страны может выдвинуть соответствующую инициативу для утверждения конкретных нормативно-правовых актов.

Данилов также напомнил, что для демобилизации требуется приказ верховного главнокомандующего Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что для подготовки украинской армии потребуется пять-шесть лет. Он отметил, что у ВСУ больше не осталось резервов, а все подготовленные военнослужащие или ранены, или погибли.

Эксперт уточнил, что Украине приходится пополнять свою армию мужчинами, которые никогда не держали в руках оружие и не знают, как воевать. 1 ноября в журнале Economist вышла статья, в которой приводилось интервью с главнокомандующим Валерием Залужным.

Он рассказал, что украинский конфликт зашёл в тупик, из-за чего у Вооружённых сил Украины не получается добиться поставленных задач. При этом ещё в начале октября бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев приказал Залужному молчать после жалоб на проблемы в ВСУ.