Тель-Авив, Израиль, 3 ноября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Военно-политический кабинет министров Израиля объявил о прекращении каких-либо контактов с сектором Газа. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Gaetano Virgallito Израиль

«Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет [в Израиле — ред.], а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль также решил отменить финансирование через Палестинскую национальную администрацию и вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол Израиля в Росси Александр Бен Цви в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о невозможности переговоров между Тель-Авивом и ХАМАС. Он подчеркнул, что в планах Израиля только уничтожение всех военных структур ХАМАС и возвращение заложников.