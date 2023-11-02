Москва, 3 ноября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ с поручением российскому правительству разработать и утвердить в течение шести месяцев план по развитию природоподобных технологий в России. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере», — говорится в тексте.

Кроме того, в указе сказано, что правительству потребуется определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, провести оценку их состояния в стране, а также определить перспективы и приоритеты развития этого направления. Помимо этого, необходимо будет установить объем и источники финансирования составленного плана.

Научным руководством, мониторингом и оценкой указанных работ займётся Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

К природоподобным технологиям относятся методы, которые воспроизводят системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в естественную среду.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». Распоряжение главы государства от 2009 года об утверждении предыдущей версии подобной доктрины утратило силу.

Российский лидер также направил телеграмму участникам и гостям премьерного показа документального фильма «Хозяин Алтайских гор». В обращении Путина говорилось, что вопросы экологии и рационального природопользования являются приоритетными в России. Он подчеркнул, что в стране ведётся масштабная работа в этом направлении.