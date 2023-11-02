Белгород, 3 ноября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атаку дрона удалось пресечь примерно в 23:45 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 ноября Минобороны РФ обнародовало информацию об уничтоженном в небе над Белгородской областью украинском беспилотнике. Кроме того, российские военные сбили в ночь на 1 ноября два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях.

2 ноября над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря обезвредили ещё шесть БПЛА. Также воздушную цель уничтожили днём в небе над Ростовской областью.