Вашингтон, 3 ноября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Разведка Соединённых Штатов Америки убеждена в том, что Иран не готов вступить в полномасштабный вооружённый конфликт с Израилем. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации источника, Иран осознает, что если шиитское движение «Хезболла» добьётся эскалации конфликта с Израилем или США, то это может спровоцировать прямое столкновение Тегерана с Тель-Авивом.

Отмечается, что власти Ирана осознают возможные разрушительные последствия в случае столкновения с Израилем или США. По словам чиновника, Вашингтон на фоне эскалации конфликта в секторе Газа разместил в регионе значительное число своих военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран выступает против разрастания палестино-израильского конфликта на весь ближневосточный регион. Кроме того, дипломат опроверг сообщения о якобы причастности Ирана к атакам на базы США в регионе.