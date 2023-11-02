Санкт-Петербург, 2 ноября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Омский «Авангард» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 одержал победу над СКА из Санкт-Петербурга со счётом 5:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка ХК «Авангард»

Эта победа над СКА стала для омской команды первой с 2018 года, добытой на выезде в Санкт-Петербурге. Встреча проходила в «Ледовом дворце», на матче присутствовали 12 406 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Дамир Шарипзянов (11’, 21’, 27’), Рид Буше (18’) и Иван Николишин (57’). У проигравших отличились Степан Старков (8’), Андрей Чивилев (55') и Арсений Грицюк (60’).

На данный момент «Авангард», одержав 14 побед и набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября СКА из Санкт-Петербурга дома уступил казанскому «Ак Барсу». Матч чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:2. В составе «Ак Барса» в той встрече отметились Арсений Грицюк и Василий Глотов.