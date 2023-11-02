Вашингтон, 2 ноября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в пятницу, 3 ноября, объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 425 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника агентства, в пакет военной помощи войдут средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и другие артиллерийские снаряды.

Отмечается, что на этот раз Вашингтон не стал передавать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, которые ранее ВСУ получили в условиях строгой секретности. По данным агентства Associated Press, некоторые дальнобойные ракеты были оснащены кассетными снарядами.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга сообщил, что у Соединённых Штатов Америки осталось чуть более 5,4 миллиарда долларов из общего бюджета, одобренного Конгрессом для военной помощи Украине.

На прошлой неделе, 26 октября, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о новом транше поставок Украине оружия и техники на сумму около 150 миллионов долларов. По его словам, в пакет военной помощи вошли средства ПВО, боеприпасы для артиллерии и противотанковые снаряды.

Ранее Россия направила США и странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие или технику для Вооружённых сил Украины, являются законными целями для российских военных.