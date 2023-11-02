Москва, 2 ноября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Попытка дестабилизации обстановки внутри России через беспорядки в Дагестане провалилась, заявили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Кадр из видео

2 ноября в Москве прошёл круглый стол ЭИСИ на тему «Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны». По словам политолога, профессора ВШЭ Марата Баширова, который выступил на мероприятии, организаторам событий не удалось разжечь в стране межконфессиональную рознь.

«Попытка спровоцировать, имитировать, что есть какие-то межконфессиональные противоречия. А их нет. То совещание, которое провел Путин через сутки, на нем он сказал, что враг не здесь», — сказал он.

В ЭИСИ подчеркнули, что случившееся в Дагестане подтолкнуло общество вновь обратиться к теме межнационального и межконфессионального единства. Политологи и социологи, которые представляют ЭИСИ, выразили уверенность, что народы, проживающие в России, сами стремятся сохранить единство и взаимоуважение.

Именно эта особенность, по мнению экспертов, не позволит использовать вопросы межнационального и межконфессионального характера для дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа протестующих. Они ворвались в терминал и на взлетную полосу, разыскивая пассажиров рейса, который прибыл из Тель-Авива.

Протестующие устроили погромы и поджоги. Правоохранительное органы возбудили уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что беспорядки, которые произошли в регионе, выгодны врагам России, пытающимся дестабилизировать обстановку в стране.

Он также рассказал, что к ответственности привлекут лиц, устроивших погромы и посягнувших на жизнь сотрудников правоохранительных органов, и тех, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказывать не станут.

30 октября президент Владимир Путин заявил, что организацией беспорядков в аэропорту занимались в том числе западные спецслужбы, которые управляли процессом через социальные сети с территории Украины.