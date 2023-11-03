Москва, 3 ноября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Московский производитель лазерного оборудования Pokkels пополнил свой модельный ряд новым устройством лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Pokkels

«Устройство лазерной очистки F-Clean CW на 90% состоит из отечественных комплектующих», — пояснил Овчинский. С помощью устройства можно удалять до 20 видов загрязнений с поверхности металла — следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое, добавил он. «Мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду, что особенно актуально для задач, где требуется высокая производительность», — рассказал Овчинский.

Кроме того, технологию используют для подготовки поверхности к лакокрасочному покрытию, очистке сварных швов, удалении граффити со стен, дезактивации радиационного загрязнения и многих других задач. Лазерная очистка считается самым эффективным и безопасным способом очистки, так как лазерный луч не контактирует с поверхностью и не повреждает материал.

Предприятие работает на рынке с 2018 года и выпускает высокотехнологичное лазерное оборудование — как серийные модели, которые подойдут для широкого круга клиентов, так и индивидуальные решения. Компания также занимается интеграцией лазерных систем с коллаборативными роботами.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в городе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.