Тегеран, 2 ноября, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави 2 ноября предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ИА REGNUM

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого может быть договор о ненападении между членами ШОС», — сообщило информагентство Mehr.

Военный озвучил предложение во время визита в Китай и отметил, что иранской и китайской сторонами необходимо прийти к общему пониманию угроз и интересов.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что участники ШОС могут сообща противостоять санкциям Запада и политике протекционизма. Как он отметил, это подтверждает поступательный рост объёмов взаимной торговли, который увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 трлн рублей, а позднее прибавил за семь месяцев 2023 года ещё более 16 трлн рублей. Как уточнил Мишустин, дальнейшему углублению сотрудничества послужит реализация стратегии экономического развития на текущее десятилетие.