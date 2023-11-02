Вашингтон, 2 ноября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США скоро примет решение, будет ли запускать процедуру импичмента президента Джо Байдена, сообщил спикер нижней палаты Майк Джонсон 2 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты спросили его, достаточно ли у конгрессменов доказательств, чтобы начать добиваться отставки главы государства.

«Я верю, что очень скоро мы подойдем к моменту решения по этому вопросу», — ответил Джонсон.

В нижней палате Конгресса, где большинство у Республиканской партии, объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена в сентябре. Они подозревают президента, а особенно его сына Хантера Байдена в коррупции.

По этому вопросу прошло одно заседание, но на нём не представили доказательств. 3 октября в отставку оправили тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, и рассмотрение вопроса пришлось приостановить. Джонсонавыбрали на пост спикера 25 октября.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 15 августа сообщил, что в США стало известно о множестве фактов коррупции в семье Байдена. Он отметил, что подобные дела постоянно начинают расследовать, но их гасят под давлением Белого дома.