Москва, 2 ноября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Публичные мероприятия с участием президента России Владимира Путина проходят поздно из-за его напряжённого рабочего графика, сообщил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера, где ведётся напряжённая работа», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он сообщил, что президенту приходится проводить большое количество встреч, бесед и совещаний, заниматься с документами. Также перед многими важными совещаниями требуется предварительная подготовка.

«Перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции — это требует времени», — поделился подробностями представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что мероприятия могут длится до двух часов ночи.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 3 октября рассказал журналистам, что Путин в первую очередь ценит то, как к нему относятся в России, а не отношение за рубежом. Пресс-секретарь также отметил, что у президента большая популярность.