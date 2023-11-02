Токио, 2 ноября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России. Об этом 2 ноября сообщил профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для издания Nihon Keizai.

«Разработка ресурсов — одна из главных энергетических проблем», — говорится в ней.

Сложность ситуации заключается в том, что Япония, ввиду небольших размеров, не имеет большого количества собственных ресурсов, поэтому ей особенно важно контролировать их. Как отметил Тамаи, Токио уже почувствовал на себе влияние ограничения поставок автомобилей в Россию, в результате которого потерял рынок сбыта. Если санкции повлекут прекращение участия Японии в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области и на Ямале, это серьёзно затронет страну, подчеркнул профессор.

Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. В денежном выражении снижение экспорта выразилось в потере до 100 млрд иен. Позднее глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов. В конце октября стало известно, что антироссийские санкции Япониилишили заработка японских рыбаков, по словам которых, несостоявшиеся в 2023 году переговоры с Россией не дали начать им привычную рыбную ловлю в акватории Южных Курил. Пока страны не решат вопрос тем или иным образом, ловля невозможна.

С самого начала введения санкций в отношении России Япония в общей сложности заморозила активы 987 физлиц из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций и 12 банков. Токио ввёл запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.