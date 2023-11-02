Москва, 2 ноября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 ноября заявил, что Польша может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией и развязать третью мировую войну. Этому способствует авантюрная, по его словам, политика польской стороны, которую ко всему прочему могут поддержать в НАТО.

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«В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз», — сказал он.

Как отметил зампредседателя Совбеза, опасность исходит в первую очередь из «дурных амбиций» польского истеблишмента. Всё это способно привести к опасным последствиям для всего мира, подчеркнул он.

«И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», — подытожил Медведев в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА Регнум, Медведев также пригрозил Польше зеркальным ответом в случае требования с её стороны выплаты репараций от России. Он отметил, что польская сторона мечтает об этом после получения триллиона евро репараций от Германии. Медведев вспомнил о сотнях миллиардов долларов на масштабное послевоенное восстановление страны и её экономики и напомнил о варварском уничтожении Александро-Невского собора, крупнейшего православного храма в межвоенной Польше в 1924–1926 годах. При этом, как подчеркнул, зампредседателя Совбеза, нынешняя Польша без заззрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти.