Москва, 2 ноября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Телеведущая Мария Шахова при поддержке Института Развития интернета запускает новый сезон авторского проекта «Мы и Они» — «Мы и они. На выезде». Она будет путешествовать по разным регионам, чтобы узнать, как иностранцы, переехавшие в Россию, видят страну.

(сс) stevepb

«Что же иностранцы видят в нашей стране такого, чего не замечаем мы с вами? Почему они выбирают нашу страну и не собираются уезжать? Как отличается быт, культура и менталитет россиян и людей из самых разных уголков планеты? Сложно ли открыть здесь свой бизнес или устроиться на работу?» — сказала Шахова о вопросах.

Она также привела в качестве примеров несколько высказываний иностранцев о России. Йорг Дусс, перебравшийся из Швейцарии в Тарусу в Калужской области, сравнил русских с игрушкой Ванька-Встанька. Он считает, что и жители России такие же — их невозможно уронить, они всегда встают.

«Это не может быть француз, немец, швейцарец. Только русский. Я говорю русским: когда вам тяжело, вы и есть вот эта самая игрушка», — рассказал Дусс.

Ирландец Пол Кэрролл, живущий во Владимире, призвал жителей России ценить свою страну и её красоту. Он считает, что это нужно русскому человеку для счастья. Китаянка из Воронежа Не На на вопрос о том, кто ей больше нравятся: европейцы или азиаты, ответила, что русские.

Как сообщало ИА Регнум, второй сезон «Мы и они» стартовал в июле 2022 года. В нём автор проекта также брала интервью у иностранцев. Основной целью проекта было исследование, как Россия изменилась за последние 10 лет. В проект пригласили иностранцев из бизнеса, культуры и спорта.