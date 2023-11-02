Лондон, 2 ноября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Британская группа The Beatles официально опубликовала свою последнюю песню «Now and Then», сообщили на сайте коллектива.

Кадр из м/ф «Жёлтая подводная лодка». Реж. Джордж Даннинг The Beatles

Песня продолжительностью 4 минуты 8 секунды прозвучала впервые в эфире радиостанции «Би-би-си» днём 2 ноября.

Музыкальный клип композиции выйдет 3 ноября. Также сообщается, что сборники The Beatles 1962-1966 «The red album» и 1967-1970 «The blue album» выйдут 10 ноября.

Демо-версию этой композиции записал Джон Леннон в конце 1970-х годов с вокалом и фортепиано у себя дома. Однако ранее песня не издавалась. Позднее сообщили, что песню доработали оставшиеся в живых участники квартета Пол Маккартни и Ринго Старр. Для восстановления плохо сохранившейся записи использовались технологии искусственного интеллекта. Её создание заняло около 45 лет.

Группа Beatles прекратила существование в 1969 году. Годом позже вышел последний альбом группы — «Let it be». В 1995–1996 годах вышли альбомы «Антология Beatles», состоящие из изданных версий песен группы и черновых студийных записей. Также вышли две песни Джона Леннона «Free as a bird» и «Real love», доработанные его бывшими коллегами по группе.