Санкт-Петербург, 2 ноября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выездное заседание Куйбышевского районного суда прошло в стриптиз-клубе. На такой шаг судья Ирина Воробьёва пошла, чтобы «разобраться на месте» в деле о незаконной перепланировке помещения клуба и неисполнении предписаний по его приведению в надлежащий вид. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Кадр из видео

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В суде сообщили, что в стриптиз-клубе незаконно снесли перегородки, сняли батареи и частично стяжку пола. Также в сети водоотведения, принадлежащие дому, сделана врезка. Заведение находится на улице Рубинштейна. Его владельцы — Елена и Сергей Сазоновы. Сообщается, что предписания администрации Центрального района о приведении помещения в надлежащий вид они не исполнили, равно как и не предоставили разрешительную документацию.

«Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство <…> затронуто общее имущество многоквартирного дома», — рассказали в суде.

Там отметили, что районная администрация попросила обязать Сазоновых привести планировку помещения в прежнее состояние в течение трёх месяцев и установить штраф 5 тыс. рублей в день до момента фактического исполнения решения суда.

Как сообщало ИА Регнум, собственников квартир могут оштрафовать за незаконную перепланировку. Это может быть, например, самостоятельное объединение балкона или спальни с кухней. Размер штрафа составит до 2,5 тыс. рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).