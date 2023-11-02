Москва, 2 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Украина продолжила играть с огнём, совершив массированную атаку беспилотников на Энергодар в Запорожской области во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следящих за ситуацией на Запорожской АЭС (ЭАЭС), заявила представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий 2 ноября опубликовали на сайте министерства.

«Киев продолжает «играть с огнём», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси т. н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — говорится в заявлении.

Захарова сообщила, что два дрона попали в гостиницу «Энергодар». Учитывая провокации Киева, Москва призывает МАГАТЭ при ротации пользоваться только российской территорией, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье российских граждан и специалистов международного агентства.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ совершили атаку на Энергодар 2 ноября. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили девять беспилотников. В министерства также обвинили украинскую сторону в попытке создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС.

Гросси назвал пять принципов безопасности ЗАЭС 30 мая, выступая на заседании Совбеза ООН. Он призвал не атаковать на атомную электростанцию, не размещает на её территории тяжёлое вооружение, обеспечить защиту электролиний снабжения, защитить ЗАЭС от диверсий и не предпринимать действий, которые бы подрывали эти принципы.

16 октября он рассказал, что сначала рассчитывал добиться определить зону вокруг станции, где не должно быть боевых действий, но потом отказался от этой идеи, сочтя её невыполнимой.