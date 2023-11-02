Махачкала, 2 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что весь мир смеётся над республикой из-за кадра в аэропорту Махачкалы, на котором участник недавних беспорядков ищет израильтян в гондоле двигателя самолёта. Глава региона признал, что поначалу тоже улыбнулся, но потом его охватил страх.

«Он туда заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет. Над нами же весь мир смеётся, благодаря вот этим проходимцам», — подчеркнул глава Дагестана на конференции по межнациональному миру.

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Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, разыскивающая пассажиров рейса из Тель-Авива. Протестующие окружили самолёты на взлётно-посадочной полосе, устроили погромы и поджоги. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Меликов тогда отметил, что беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе. Как выяснилось позже, беспорядки курировали администраторы одного из Telegram-каналов.

Меликов также заявлял, что совершивших преступления привлекут к ответственности, но «гоняться за ведьмами» никто не будет. Он отметил, что те, кто стоял и наблюдал, просто держал в руке палестинский флаг, отвечать не будут. Кремль поддержал такую позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в организации беспорядков в Махачкале явно прослеживается «бандеровский почерк». Как отметила дипломат, целью подобных действий всегда становится запугивание мирного населения и дестабилизация политической обстановки.