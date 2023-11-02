Киев, 2 ноября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Глава офиса главы украинских властей Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил 2 ноября, что Киев проведёт дополнительные консультации по «формуле мира». По его словам, к такому решению пришли после телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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«Обсудили результаты третьей встречи советников по нацбезопасности и внешней политике относительно украинской «формулы мира», состоявшейся на прошлой неделе на Мальте», — написал Ермак в Telegram-канале.

Как он отметил, участники обсуждения согласились с необходимостью проведения дополнительной консультации.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшую субботу на Мальте прошла встреча по Украине, которую в Москве сочли оторванной от реальности. Участие в мероприятии подтвердили делегаты стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции и других, в Киеве заявили об участии более 50 государств. Китая, как сообщалось, на ней не было, однако была Армения. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие представителя страны на мероприятии Москва рассматривает как демонстративный антироссийский жест.

Зеленский активно продвигает план из десяти пунктов, впервые появившийся ещё в 2022 году, который содержит условия по радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных, территориальной целостности Украины, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров назвал формулу нереализуемой. Россия руководствуется голой действительностью, говорящей, что реализовать «формулу Зеленского» невозможно, подчеркнул он.

В беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что и США, и ЕС понимают, что «формула мира» — попытка выдать желаемое за действительное. Как пояснил эксперт, необходимость дополнительных консультаций объясняется тем, что прошедшая на Мальте третья встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира» не имела никакого результата.