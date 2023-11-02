Курск, 2 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. «Росэнергоатом» не подтвердил данные СМИ о попытке ВСУ вновь атаковать Курскую АЭС. В компании указали, что станция работает штатно, радиационный фон в норме.

Отмечается, что обломки дроны были найдены за периметром станции.

Ранее 2 ноября ряд СМИ сообщил, что Украина вновь попробовала атаковать Курскую АЭС и задействовала для этого беспилотник самолётного типа, который нёс взрывчатку.

26 октября ВСУ уже пытались с помощью беспилотника самолётного типа совершить террористическую атаку на территории Курской области. Дрон удалось перехватить в небе над населённым пунктом Курчатов, недалеко от которого расположена станция.

Источник ИА Регнум уточнил, что 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые осуществляют охрану периметра Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. Осколками посекло фасад здания склада. Кроме того, по данным источника, 26 октября около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.

Пресс-служба атомной электростанции после инцидента уточнила, что Курская АЭС продолжила работу в штатном режиме после атаки.

Ещё одна попытка атаки на АЭС была зафиксирована на следующий день — 27 октября. По данным российского оборонного ведомства, дежурные силы ПВО России уничтожили над Курской областью украинский беспилотник.