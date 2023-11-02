Москва, 2 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба предложила с 2024 года перевести регионы страны на дифференцированный по объёмам потребления тариф на электроэнергию. Предполагается, что нововведения позволят снизить перекрёстное субсидирование и помогут в борьбе с «серым» майнингом.

Kai Hendry

«В качестве нововведения ФАС предлагает не меняя формулы с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчёта максимального уровня «перекрёстки» определить действие в регионе дифференцированного по объёмам потребления тарифа на электроэнергию для населения», — заявили в ведомстве.

Регионы, не планирующие превышать законодательный лимит перекрёстного субсидирования, нововведение не затронет, уточнили в антимонопольной службе. В Минэнерго предложение ФАС поддержали.

О том, что российские регионы могут перейти на новые тарифы на электроэнергию, ИА Регнум сообщило 2 ноября. Их могут привязать к объёмам потребления, когда ставка увеличивается с ростом расходования. Регион, который внедрит данную практику, сможет превышать пределы доплат бизнеса за снижение тарифов для населения.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что в случае введения в стране дифференцированного тарифа сформируется более справедливая система оплаты, так как тот, кто много потребляет, должен и платить больше. Эксперт напомнил, что тарифы на многие позиции коммунальных услуг за последнее время проиндексировали, поэтому дифференцированный тариф видится более честным. Единственное «узкое место» такого подхода, по его словам, заключается в формировании социальных норм для многодетных семей, у которых потребление электроэнергии и воды намного выше.