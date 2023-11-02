Казань, 2 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Татарстана и территориальный орган Росздравнадзора в республике проверят сообщения, опубликованные рядом местных СМИ, а также в соцсетях, о смерти 16-летнего подростка после того, как врачи отказались его госпитализировать. Об этом 2 ноября сообщили «РИА Новости».

(сс) Наталья Кулясова

Ведомства проверят информацию, что подросток пришёл в Республиканскую детскую клиническую больницу, жалуясь на боли в шее, но его не положили в стационар. На следующее утро мальчик умер, находясь дома.

«По данному случаю начата проверка. Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы», — рассказали журналистам в республиканском минздраве.

Росздравнадзор выяснит причины смерти подростка, а также проверит, насколько качественно и своевременно в больнице оказывают медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Ставрополе возбудили уголовное дело после смерти четырёхлетней девочки в больнице. По версии следователей, причиной её гибели стало ненадлежащие оказание медицинской помощи.

В июне в Москве скорая помощь отказалась госпитализировать шестилетнего мальчика с пневмонией и отёком легких. После этого он умер. Инцидентом занялись следственный комитет и прокуратура.