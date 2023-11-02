Вашингтон, 2 ноября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. С киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским будет покончено после денацификации Украины Россией. Такое мнение 2 октября высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», — сказал он.

По словам эксперта, Россия взвешенно участвует в боевых действиях, проводя крупные операции в районе Купянска для завершения разгрома украинской армии, уже пребывающей на грани краха.

По мнению Риттера, президент России Владимир Путин смог за последний год добиться удивительных результатов.

«Он не только нанёс поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска ведут безуспешные атаки на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Министр уточнил, что силы ВСУ истощаются, а украинские военные деморализованы. Он добавил, что украинская армия терпит поражение, несмотря на поставки западными странами новых видов оружия Киеву.

Ранее в этот же день министр обороны рассказал, что Вооружённые силы России в зоне СВО продолжают продвигаться вперёд и занимать более выгодные рубежи. По его словам, также российские военные ведут активную оборону и наносят поражение ВСУ.