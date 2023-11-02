Ужгород, Украина, 2 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Вспышка гепатита А произошла в Закарпатской области на западе Украины, сообщил 2 ноября «24 канал».

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С подозрением на вирусный гепатит госпитализировали 11 человек, пятеро из них — дети. Это уже третий регион Украины, в котором за последние дни произошла вспышка гепатита.

Ранее 2 ноября издание «Страна. ua» сообщило о вспышке вирусного гепатита А в Ивано-Франковской области. В областную клиническую инфекционную больницу доставили семь человек — троих детей и четверых взрослых.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября в Винницкой области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А.

В больницу в Виннице 24 октября доставили сразу 60 человек, включая 14 детей. Затем количество госпитализированных выросло до 144. В школах областного центра ввели дистанционное обучение.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 31 октября заявил, что причинами вспышки гепатита могут быть пищевые продукты или вода, но пока источник заражения установить не удалось.