Нижнекамск, Татарстан, 2 ноября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Запрещённого в служении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева арестовали. Нижнекамский городской суд 2 ноября заключил его под стражу до 31 декабря 2023 года. Священника подозревают в убийстве своей супруги 31 октября. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель суда.

«Заключён под стражу на два месяца — до 31 декабря», — сообщил источник агентства.

ИА Регнум 1 ноября рассказало, что запрещённый в служении священник Михаил Зубарев пользовался любовью и уважением прихожан. Однако, по информации Чистопольской епархии, при переводе в 2014 году из Мурманска на кафедру в Нижнекамск он скрыл тот факт, что состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также там сообщили, почему клирика запретили в служении. На момент совершения преступления он уже 14 дней был отлучён от служения за дисциплинарные нарушения, а именно за неблагоговейное отношение к церковной службе. Зубарев продолжал нести определённое ему послушание — читал на клиросе.