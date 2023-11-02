Москва, 2 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил серьёзный интерес российских компаний в Африке.

«Интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее, серьёзный», — сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Путин заявил о больших потенциальных инвестиционных возможностях в регион. Как уточнил президент, прежде всего, они связаны с добычей полезных ископаемых.

Глава российского государства также добавил, что за час он обсудил с президентом Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку.

Путин 2 ноября принял в Ново-Огарёво лидера Экваториальной Гвинеи, который прибыл в Москву с официальным визитом. Глава российского государства подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву, и в России его считают надёжным другом. Также президент отметил хорошие перспективы двусторонних отношений с Экваториальной Гвинеей. Путин напомнил, что в 2023 году дипотношениям двух стран исполняется 55 лет.

Накануне в Кремле сообщали, что Путин обсудит с президентом Экваториальной Гвинеи развитие связей России со странами Центральной Африки.