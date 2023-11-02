Москва, 2 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Восточный вестибюль станции «Новогиреево» в Москве временно закрыли из-за подозрительного пакета, в котором при осмотре нашли пустые банки и грязные вещи, сообщил 2 ноября представитель местных экстренных служб.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Очевидцы сообщили полицейским об оставленном «Новогиреево» (Калининская линия метро) полиэтиленовом пакете. Полиция потребовала на время осмотра предмета закрыть вестибюль. Осмотр показал, что пакет безопасен для окружающих.

«Бесхозный полиэтиленовый пакет с пустыми банками и грязными личными вещами, опасность не представляет», — сообщил представитель экстренных служб агентству «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, на станции метро «Павелецкая» (Замоскворецкая линия)в Москве 26 октября произошло ЧП: мужчина потерял сознание возле эскалатора. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь.

Мужчина потребовались реанимационные мероприятия. ИА Регнум опубликовало видео с места событий.