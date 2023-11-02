Рим, 2 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Итальянка Кьяра Делл’Абате сделала 20 пластический операций ради сходства с кошкой. Теперь она намерена вживить хвост, сообщила ежедневная газета New York Post.

Кадр из соцсети

Делл’Абате сейчас 22 года. Она рассказала, что начала менять свою внешность ещё в 11 лет, сделав пирсинг, и с тех пор перенесла 20 различных пластических операций.

Стремление изменить свою внешность связано симпатией к кошкам и с желанием выглядеть «смелой и свирепой, как кошка». У Делл’Абатена теле 72 пирсингов, множество татуировок, в том числе на глазах, раздвоенный язык.

«Мне понадобится кантопластика — операция, чтобы сделать глаза более удлиненными миндалевидными, изменить форму зубов, разрезать верхнюю губу, добавить больше наполнителей, приделать хвост и определенно больше татуировок», — сказала Делл’Абате.

Итальянка пользуется популярностью в интернете и её ролики собирают множество просмотров в TikTok. Наиболее популярным оказалось видео, где «кошка» проводит раздвоенным языком через два отверстия над губами.

Двадцатилетняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, пытаясь стать похожей на куклу Барби, перенесла полтора десятка различных процедур, включая пластические операции.

Подобное пристрастие проявилось у жительницы Швеции Стефани Мюлик, которая к 19 года перенесла множество пластических операций ради сходства с Барби. Её ежегодные траты составили 168 тысяч шведских крон.