Москва, 2 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Свидетели по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, на заседании Висаитовском районном суде Грозного 2 ноября указали на причастность к инциденту того же Telegram-канала, через который координировали беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщило «РИА Новости».

РИА Новости / Кирилл Брага Перейти в медиабанк Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда

По информации агентства, журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов сообщил суду, что впервые увидел ролик с сожжением Корана в этом канале.

«19 мая, просматривая ленты Telegram-каналов, я зашел на Telegram-канал «Утро Дагестан», где увидел ролик, о котором идёт речь», — рассказал Богданов.

Как передавало ИА Регнум, видео с со сжиганием Корана в Волгограде выложили в Сеть 20 мая. По этому делу задержали Журавеля. Он признался, что выполнял задание спецслужб Украины за 10 тыс. рублей. Суд в Волгограде 22 мая отправил мужчину под арест. 27 мая стало известно, что Журавеля доставили в Грозный.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Протестующие устроили погромы и поджоги в поисках пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. Ущерб от из действий оценили в 285 млн рублей. В рамках расследования по этому делу задержали по меньшей мере 83 человека.

Основатель Telegram Павел Дуров 30 октября сообщил, что в его мессенджере будут блокировать каналы, на которых призывают к насилию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 2 ноября указала на то, что в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы заметен «бандеровский почерк» — стремление спровоцировать стычки на межнациональной почве. Она заявила, что с помощью таких беспорядков пытаются запугать российское мирное население и дестабилизировать ситуацию в стране.