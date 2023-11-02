Ялта, Крым, 2 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя 2 ноября арестовал на два месяца ялтинца, следившего за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым перед покушением на него.

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«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царёвым взят под стражу на два месяца», — сообщили в суде.

ИА Регнум сообщило о покушении на экс-депутата Царёва 27 октября. Как сообщил руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, ситуация произошла на территории пансионата, где проживает Царёв. Впоследствии его родственники подтвердили факт покушения. По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело. Украинский телеканал 24tv. ua со ссылкой на источники сообщил 27 октября, что покушение на Царёва организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали координатора покушения на Царёва, который дал признательные показания о взаимодействии с СБУ. В квартире задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, средства связи с кураторами на Украине и фотографии Царёва. Позднее в ФСБ сообщили об удовлетворительном состоянии его здоровья.

Его и двух других бывших депутатов Рады заочно обвинили на Украинев госизмене якобы по факту сотрудничества с Минобороны России. Царёв известен пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма, одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской народных республик и осудил действия киевского режима.