Калуга, 2 ноября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова вручили паспорта 14 молодым калужанам.

Пресс-служба Городской думы Калуги Юным калужанам торжественно вручили паспорта перед Днем народного единства

«Мы традиционно вручаем паспорта молодым калужанам накануне государственных праздников, — рассказал Юрий Моисеев. — Каждый раз нам хочется добавить значимости и торжественности этому моменту, чтобы ребята почувствовали себя частью нашей большой страны, росли настоящими патриотами, воспитывались в правильных традициях, заложенных нашими предками». Он сообщил, что подобные церемонии ранее проводились в музее истории космонавтики, музее Жукова и краеведческом музее.

Юрий Моисеев и Любовь Первова поздравили школьников с наступающим праздником, пожелали им счастья и успехов. После торжественной церемонии молодые калужане и их родители ознакомились с экспозицией музея.