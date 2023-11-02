Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Этой осенью в Ростове-на-Дону высадят более миллиона тюльпанов. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Тюльпаны высаживают перед празднованием 275-летия города. Такое количество цветов в донской столице появится впервые. Обычно осенью в Ростове-на-Дону высаживают не более четырехсот тысяч луковиц.

Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону В Ростове-на-Дону высадят более миллиона тюльпанов

«Чтобы в год своего 275-летия наш город выглядел еще красивее и наряднее, этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов», — рассказал Логвиненко. «Распустятся они уже весной. Как известно, луковицы этих красивых весенних цветов закладываются в землю именно в осенний период. Окрас выбран яркий: розовый, желтый, белый, красный», — добавил глава администрации.

Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону В Ростове-на-Дону высадят более миллиона тюльпанов

Высадка цветов уже началась. Сейчас максимально подходящее время для высадки луковиц. По оценке специалистов, бутоны распустятся уже в начале мая следующего года, если погода будет соответствовать норме.

Тюльпаны украсят Пушкинскую, Левобережную, Таганрогскую улицы, Покровский сквер, проспект 40-летия Победы и другие.