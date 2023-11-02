Москва, 2 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Правительство расширило параметры программы льготного автокредитования, сообщил 2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кирилл Брага/РИА Новости

Глава правительства напомнил, что, благодаря программе льготного автокредитования, ряд категорий российских граждан — медицинские работники, учителя, участники СВО и члены их семей — могут получить скидку в размере до 25%.

«Теперь воспользоваться льготным предложением смогут также люди с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернёт покупателю до 925 тысяч рублей», — сказал Мишустин.

В этой программе участвуют машины производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval, произведенные в Тульской области, и электромобили Evolute и «Москвич 3е».

Глава правительства отметил, что ещё больше российских граждан теперь получат возможность приобрести электромобили, что также хорошо отразится на экологической ситуации.

Программа льготного автокредитования действует до конца 2026 года. В ближайшие три года на года на её реализацию правительство выделит около 30 млрд рублей.

Минпромторг 30 марта объявил о возобновлении временно приостановленной в феврале программы льготного автокредитования.

Льготными кредитами при покупке российских автомобилей могут воспользоваться медики, работников сферы образования, мобилизованные, добровольцы, военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО и члены их семей.

Базовая скидка на первоначальный взнос по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости машины. Для жителей Дальнего Востока она составляет 25%. Льготные кредиты распространяются на российские автомобили стоимостью до двух миллионов рублей.