Москва, 2 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Оператор FPV-дронов с позывным Мечта, с июля по октябрь уничтоживший на Днепре 19 лодок украинских военных, а также порядка 100 бойцов ВСУ и другую технику, погиб во время выполнения боевой задачи. Об этом 2 октября рассказал представитель предприятия — производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий обучался на оператора.

Министерство обороны РФ

Как отметил в беседе с ТАСС представитель предприятия, погибший оператор прошёл полный курс обучения на оператора FPV-дрона, став очень талантливым и профессиональным специалистом.

«У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая миномётные расчёты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр, на его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — сказал он.

Представитель предприятия отметил, что Мечта уничтожил восемь лодок противника из этого числа во время интенсивной попытки ВСУ форсировать Днепр, когда расчёт оператора, не переставая, работал в течение почти двух суток.

«В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке», — уточнил он.

В ходе спецоперации Мечту наградили медалью «За отвагу», а в подразделении отмечали его умение действовать нестандартно, а также смелые и часто героические действия, добавил представитель предприятия.

«Насколько мне известно, подадут документы на присвоение ему посмертно звания Героя России», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно за бой с украинскими войсками у Новомайорского в ДНР. Погибший военнослужащий принял бой с изначально превосходящими силами ВСУ.

Президент России Владимир Путин 9 октября присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.