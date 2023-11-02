Москва, 2 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян и телеведущая Яна Ромашкина поженились. Об этом новоявленная жена сообщила в соцсетях 2 ноября.

Наир Тикнизян ( Владимир Астапкович /РИА Новости) и Яна Ромашкина

Тикнизян сделал предложение Ромашкиной в сентябре. Для этого они поднялись на Останкинскую башню, а у её подножия он разместил баннер со словами: «Яна, выходи за меня». Само торжество состоялось 24 октября.

Тикнизян начал заниматься футболом в возрасте шести лет в петербургском клубе «Факел». Позднее перешёл в «Коломяги», где тренировался с командой 1997 года рождения. Вскоре перейдя в «Локомотив», продолжил выступать за него до 14 лет. После переезда в Москву попал в ЦСКА, в августе 2021 года перешёл в московский «Локомотив». За молодёжную сборную Армении дебютировал в октябре 2020 года, вызван в неё также в марте 2023 года.

Ромашкина родилась в Москве, росла с братом, сделавшим впоследствии карьеру профессионального футболиста. Занималась танцами и плаванием, окончила Московский гуманитарный университет имени Шолохова. Карьеру на телевидении начала с работы на телеканале «Москва 24», позднее сменила его на «Матч ТВ», на котором продолжает работать сейчас.