Варшава, 2 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Не исключено, что Украине придётся отказаться от части территорий, заявил польский полковник запаса Польши Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM

Польский военный назвал ситуацию на Украине сложной. Не получается сценария, когда НАТО даёт танки, а ВСУ успешно наступает.

«Это не работает, и мы видим результат. Другая сторона совершенствуется, получает поддержку и эффективна», — сказал Матысяк, добавив, что у Киева больше нет рецепта беспроигрышных решений.

По его словам, в самом украинском руководстве есть разногласия по поводу того, как действовать дальше.

Матысяк предложил забыть о контрнаступлении, поскольку его провал очевиден. Россия наступает на восточном направлении, а это оттягивает украинские силы с юга.

Не исключено, что Украине в итоге придётся пожертвовать территоирями. Матысяк напомнил, что Киев стремится в Европейский союз и НАТО. По его мнению, это приведёт к ситуации, в которой политическим органам придётся учитывать крайне неблагоприятную конъюнктуру.

«Это означает переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», — сказал Матысяк.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер 31 октября заявил, что Украина может в будущем потерять пять областей. По его словам, российские военные создают полукотёл рядом с городом Купянском в Харьковской области. ВСУ в результате, вероятно, придётся отступать. Тогда откроется новый участок фронта для наступления ВС РФ.

Другой американский эксперт капитан Корпуса морской пехоты в отставке Мэттью Хо заявил 1 ноября, что глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден был отказался от переговоров с Москвой. По его данным, Зеленского заставили отказаться от самой возможности переговоров украинские неонацисты, а также Запад. Расплачивается за это всё украинский народ.

Зеленский 4 октября прошлого года подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент России 18 октября 2023 года напомнил, что переговоры Киев сможет начать только после отмены запрета на их проведение. Он предложил украинской стороне приступить к реальным шагам и отменить этот декрет.