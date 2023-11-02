Манама, 2 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Королевство Бахрейн решило отозвать посла из Израиля. Также израильский посол покинул страну пребывания. Вместе с тем арабская страна приостановила экономические отношения с еврейским государством. Об этом сообщила палата депутатов, заявление которой привёл ТАСС.

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«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены», — сообщило агентство.

В 2020 году при посредничестве президента США Дональда Трампа Израилю удалось подписать так называемые «Авраамовы» соглашения о нормализации связей с Бахрейном, а до этого с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Накануне, 1 ноября, посла из Израиля отозвало Королевство Иордания. Боливия пошла дальше и разорвала с Израилем дипломатические отношения.

Израилю предрекли разрыв дипломатических отношений сразу с несколькими странами. По пути Боливии могут пойти и другие страны Латинской Америки, сказал в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Александр Орлов. Профессор согласился с тем, что этот регион в целом имеет пропалестинские настроения и не особо симпатизирует Израилю, тем более что происходящее сейчас в секторе Газа «очень похоже на геноцид».

Члены палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа. По данным на 2 ноября, число погибших в секторе Газа достигло 8805 человек. Более 22 тысяч человек пострадали в результате боевых действий.