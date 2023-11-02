Вашингтон, 2 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке потери мировой экономики могут составить до 2 трлн долларов. Об этом экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако в беседе с газетой The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил эксперт, при расширении военных действий, что он считает наихудшим сценарием развития событий, в Ближневосточном регионе может начаться умеренная рецессия, а цены нефть могут вырасти до отметки в 150 долларов за баррель.

«Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьёзны», — сказал он.

Заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе заявил изданию, что для энергетического рынка происходящее на Ближнем Востоке, не останется в регионе, а будет иметь глобальные последствия.

По словам директора Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсона Бордоффа, из-за палестино-израильского конфликта ситуация в экономике стала нестабильной и пугающей. Он добавил, что, по его мнению, в эскалации конфликта не заинтересованы большинство государств, включая США, Евросоюз, Иран и страны Персидского залива.

«Это первый случай, когда мы имеем дело сразу с двумя энергетическими шоками одновременно», — рассказал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл, говоря о ближневосточной и украинском конфликтах.

Мировая экономика всё ещё не оправилась от пандемии, так как от её последствий восстановились не все страны, отметили авторы. Они добавили, что рост цен на энергоносители приведёт к подорожанию производства продуктов питания и снизит покупательную способность домохозяйств, а также вызовет новую волну мигрантов с Ближнего Востока в Европу.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа после того, как палестинское движение ХАМАС 7 октября обстреляло из анклава ракетами территорию страны и захватило ряд израильских населённых пунктов. С того момент ЦАХАЛ начала ракетные обстрелы, а с 27 октября — наземную операцию на территории Газы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 2 ноября заявила, что число погибших и пострадавших в зоне палестино-израильского конфликта растёт с катастрофической скоростью. Дипломат уточнила, что ситуация в регионе развивается по крайне негативному сценарию. Захарова подчеркнула, что, если ситуацию не исправить и не добиться деэскалации, последствия этой катастрофы будут ощущаться годами и десятилетиями.