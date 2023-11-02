Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две воздушные цели в Ростовской области, сообщил 2 ноября губернатор Василий Голубев.

Mil.ru

«В результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели», — сообщил Голубев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что разрушений на земле нет.

До этого 2 ноября губернатор Ростовской области сообщал о работе систем ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, система противовоздушной обороны отработала в Ростовской области 29 октября, поразив воздушную цель. Тогда губернатор заявил, что последствий на земле нет. В Ростове-на-Дону 24 октября также сработали системы противовоздушной обороны по целям в зоне спецоперации за пределами области.

Российские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотник самолетного типа в небе над Черным морем и Крымом.