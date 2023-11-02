Москва, 2 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) потратили на организацию розыгрыша премьер-министра Италии Джорджи Мелони около двух дней. Об этом они сообщили в интервью, опубликованном 2 ноября итальянской газетой la Repubblica.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Это всегда долгий процесс. У нас нет личных номеров», — сообщил журналистам Столяров.

Пранкеры также заявили, что выложили запись почти всего разговора, вырезав только обмен любезностями. Они не стали называть, от чьего имени звонили, а также призвали не наказывать персонал. Авторы розыгрыша сообщили, что знают протоколы безопасности и их изъяны, и это не значит, что в Италии совершили ошибку, допустив разговор с Мелони.

Как сообщало ИА Регнум, Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Мелони 1 ноября. Она заявила, что многие устали от конфликта на Украине и поддержала политику киевского режима по героизации украинского националиста и приспешника нацистов Степана Бандеры.

Портал Affaritaliani, ссылаясь на источники, знакомые с положением в правительстве Италии, сообщил, что Мелони была «вне себя», узнав о розыгрыше. Журналисты не исключили, что это может негативно сказаться на дипломатическом советнике премьер-министра Франческо Марии Тало.