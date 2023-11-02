Москва, 2 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Правительство России утвердило продление автотрасса М-12 до Тюмени. При этом её переименуют в М-12 «Восток». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

пресс-служба правительства России Один из участков трассы М-12

Продление трассы будет обеспечено за счёт включения в её состав ряда участков других дорог: участка М-7 «Волга» Казань — Дюртюли, ещё пока строящегося участка Дюртюли — Ачит, также части Ачит — Екатеринбург дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург и автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Таким образом, как пояснили в правительстве, продление М-12, по сути, осуществляется за счёт реконструкции дорожного полотна. Это, как ожидается, позволит завершить проект в следующем году.

При этом и продление М-12 и её переименование потребуют корректировки названий двух других автотрасс. Кабмин напомнил, что ранее название «Восток» было закреплено за трассой А-375 Хабаровск-красный Яр — Ариадное — Чугуевка-Находка.

Также придётся изменить название магистрали М-7 2Волга», пролегающей по маршруту маршрут Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Новый маршрут будет изменен на Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.

Как писало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Российский лидер отметил, что планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и реализованы в полном объёме.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 11 сентября сообщил, что готовность трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса Нижегородской области до Казани составляет более 80%. Он добавил, что работы идут по такому графику, который позволит запустить движение до Казани в конце декабря.

Также Хуснуллин рассказал, что разрешённую на федеральной трассе М-12 скорость пока не планируется повышать до 130 километров в час.

Работа по создание трассы М-12 «Восток» ведется в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Как указали в правительстве, трасса станет частью перспективного маршрута «Россия» («Запад — Восток»).