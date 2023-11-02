Москва, 2 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в районе Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского», — заявил военный.

Помимо этого в Минобороны сообщили, что на донецком направлении украинские военные потеряли до 115 человек в ходе отражения российскими войсками их атаки у Клещеевки. Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк и девять боевых машин пехоты.

В то же время российские военные нанесли удары по живой силе и технике украинских бригад в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки. ВСУ также потеряли в том числе восемь БМП Bradley и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, ВС Россииликвидировали склады боеприпасов первой бригады спецназначения Украины в Харьковской области. Они находились в районах населённых пунктов Волчанск и Огурцово.

Позднее Конашенков сообщил также о ликвидации российскими военными истребителя Су-27 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.