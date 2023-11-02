Ереван, 2 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Армении обезвредили террористов, которые планировали захват государственных зданий. Об этом 2 ноября сообщил пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) республики.

Максим Блинов/РИА Новости

«В результате доказательных и иных процессуальных действий, произведённых в ходе предварительного следствия, установлено, что А. М., С. М., Э. Т., В. О., К. С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СНБ раскрыли злоумышленников и не позволили им осуществить задуманное.

В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты, способные нести баллоны беспилотники, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники, телекоммуникационные устройства, приборы видеонаблюдения, компьютеры, мобильные телефоны, электронные накопители, сим-карты мобильных операторов Армении и России, а также документы с записями о запланированных действиях.

По данным СНБ, готовившаяся операция террористов носила название «Северный листопад». Для того, чтобы её провести и вовлечь в это больше людей злоумышленники собирались создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием «Восстание национального спасения». Также они планировали купить средства первой помощи и перевезти в Грузию семьи членов преступной группы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд также обязал осуждённого, полностью признавшего свою вину, выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд над группой террористов начался 26 октября. По данным Федеральной службой безопасности России, шесть фигурантов хотели взорвать здание ведомства на Лубянке в Москве в 2022 году и потребовать вывода российских военных из Сирии.