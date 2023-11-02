Краснодар, 2 ноября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Не менее 360 миллиардов рублей доходов планируется привлечь в бюджет Краснодарского края в 2024 году. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, подписавший проект бюджета Краснодарского края на трехлетний период. Первое чтение главного финансового документа Кубани на 2024–2026 годы пройдет в Законодательном собрании края в конце ноября.

(сс) Maska999 Краснодар

Вениамин Кондратьев отметил, что устойчивое развитие основных отраслей экономики позволит привлечь в краевую казну в 2024 году не менее 360 миллиардов рублей налоговых и неналоговых поступлений, что на 11,4 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. «Планируем, что расходная часть бюджета в 2024 году составит 495 миллиардов рублей», — отметил он. По словам главы региона, больше половины этой суммы — 283,7 миллиарда рублей — будет направлено на социальную поддержку жителей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта. В проекте бюджета предусмотрена индексация выплат и стипендий, повышение оплаты труда бюджетников. Одновременно с этим значительные средства выделим на поддержку отраслей экономики и инфраструктурное развитие Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в целом на возведение и реконструкцию детских садов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта в 2024 году предусмотрели 31,6 миллиарда рублей. На строительство водоводов направят 15,8 миллиардов рублей, еще более 48 миллиардов рублей — на обновление очистных сооружений и системы централизованного водоотведения.