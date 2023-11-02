Токио, 2 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Япония может лишиться важных ресурсов из-за антироссийских санкций, заявил 2 ноября профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи.

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«Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — одна из главных энергетических проблем», — говорится в его статье для Nihon Keizai.

Как отметил Тамаи, это связано с тем, что Япония — небольшая страна, у которой нет ресурсного богатства, поэтому ей крайне важно держать этот вопрос под контролем. Токио, по его словам, уже понёс убытки после ограничения поставок автомобилей в Россию, в результате которого страна потеряла один из значимых рынков сбыта. Если санкции станут причиной прекращения участия Японии в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области и на Ямале, это серьёзно повлияет на всю страну, подчеркнул Тамаи.

Как сообщало ИА Регнум, Япония запретила ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Причиной введения ограничений стал украинский конфликт, экспорт ограничили в отношении малолитражных авто, его размер в денежном выражении снизится до 100 млрд иен. Об этом стало известно 18 июля, и из-за этого в течение июля экспорт авто из Японии в Россию взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. В сентябре глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов.

Как сообщало в конце октября ИА Регнум, санкции также лишили заработка японских рыбаков. По их словам, они должны были начать привычную ловлю в акватории Южных Курил, но им не позволили, поскольку промысел регулируется ежегодными переговорами России и Японии. Переговоры двух стран в 2023 году не состоялись, поэтому, пока стороны не обговорят тему и не придут к решению, ловля стала невозможной.