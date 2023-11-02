Вашингтон, 2 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Американский мультимиллиардер, владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск назвал причины срыва его поединка с руководителем корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марком Цукербергом. Он рассказал об этом 1 ноября на подкасте The Joe Rogan Experience.

Иван Шилов ИА REGNUM

Маск отметил, что когда узнал о возможности проведения такого поединка, решил, что не может отказаться от него.

«Потом я подумал, что если бой будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, и всё такое, но мы не будем размещать тонны рекламы UFC на Колизее, потому что это место с большой историей. Вы же не хотите, чтобы здесь всё было как в NASCAR? И тогда Цук отказался», — сказал он.

Мультимиллиардер добавил, что готов к поединку с Цукербергом в любом месте и с любыми правилами.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Маск написал, что договорился с властями Италии о проведении боя с Цукербергом. По его словам, организаторами поединка должны были стать фонды его участников, а не международная организация UFC, проводящая бои по смешанным правилам.

Миллиардер 16 августа сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. По его словам, медиамагнат также отказался от проведения боя и в собственном доме.

Цукерберг 2 ноября поделился в соцсетях фотографией с синяками и ссадинами после слухов о поединке с Маском. Медимагнат пошутил, что поединок немного вышел из-под контроля.